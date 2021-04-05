Некачественные средства защиты могли попасть на рынок с нечестных предприятий – МИИР РК

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Некачественные средства индивидуальной защиты (СИЗ) могли попасть на рынок с нечестных предприятий, заявил председатель комитета индустриального развития министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.

«Что касается некачественных товаров, возможно, на рынке имели место быть (такие факты – КазТАГ) у тех предприятий, которые нечестным образом выпускали те или иные продукты. Здесь совместно с агентством по защите и развитию конкуренции была проведена проверка, которая еще продолжается», — ответил Карабаев на вопрос о контроле со стороны МИИР над качеством средств индивидуальной защиты на брифинге в понедельник.

По его словам, мощности 14 казахстанских предприятий, которые получили сертификат соответствия на свои изделия и зарегистрировали их в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, сейчас позволяют ежедневно выпускать 1,5 млн масок.

«Эти предприятия прошли соответствующее тестирование и экспертизу», — заверил Карабаев.