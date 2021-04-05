Новый грузовой жд-маршрут запустили между Казахстаном и Китаем

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Новый грузовой железнодорожный маршрут запустили между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

«1 апреля в Нур-Султан прибыл пилотный контейнерный поезд из административного центра Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР) города Наньнин. Новый сервис организован в рамках реализации казахстанско-китайской инициативы «Один пояс – один путь». Контейнерный поезд отправился с международного железнодорожного порта Наньнин 17 марта, и, преодолев более 5 тыс. км, доставил 49 40-футовых контейнеров с тяжелой строительной техникой», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Перевозка груза осуществлена казахстанским мультимодальным оператором, дочерней компанией АО «НК «ҚТЖ» – АО «KTZ Express».

«Компания предоставила полный комплекс услуг по предоставлению подвижного состава, экспедированию груза, оформлению пакета перевозочных документов. По словам руководителя представительства АО «KTZ Express» в Китае Нурсулу Жолбаскановой, новый логистический канал позволил сэкономить время доставки груза в три раза. Ранее строительная техника транспортировалась автомобильным транспортом. Время доставки занимало более 45 дней», — сказано в сообщении.