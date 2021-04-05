Власти Южной Кореи заявили о приближении четвертой волны COVID-19

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Кюн выразил обеспокоенность по поводу того, что страна может оказаться в начале возможной четвертой волны пандемии коронавируса, сообщает KBS World.

«Мы находимся в ситуации, когда может начаться четвертая волна коронавируса. Уже в ближайшее время численность зараженных за сутки может превысить тысячу человек», — заявил Чон в специальном обращении.

Он отметил, что в течение прошлой недели суточный прирост числа зараженных в стране составлял более 500 человек на фоне продолжающихся вспышек в столичном регионе, а также в других частях страны.

Из этого делается вывод, что каждый зараженный человек передает инфекцию более чем одному человеку. Если такая тенденция сохранится, то власти республики будут вынуждены ужесточить ограничительные меры и повысить уже существующий уровень социального дистанциирования.

Премьер призвал общественность быть более бдительной в отношении правил карантина в преддверии выходных.