Полицейских Алматы подозревают в участии в ОПГ и незаконном списании штрафов на Т247 млн

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Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Сотрудников департамента полиции (ДП) Алматы подозревают в участии в организованной преступной группе (ОПГ) и незаконном списании штрафов на Т247 млн.

«В ходе досудебного расследования установлено, что Джапаров, Нашарбеков и Амансупиев находились в составе ОПГ», — сообщили в антикоррупционной службе Алматы.

По версии «антикора», сотрудники ДП в период с 2016 по 2020 годы, «злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно осуществляли списание административных штрафов граждан, возникших в связи с нарушением правил дорожного движения».

«Тем самым своими противоправными действиями они причинили ущерб государству в особо крупном размере на сумму более Т247 млн», — добавили в ведомстве.

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