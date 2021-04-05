Полиция нашла подозреваемых по делу о краже золота в «Казахалтыне»

Кокшетау. 5 апреля. КазТАГ – Сотрудников «Казахалтына» подозревают в краже золота на Т122 млн, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Акмолинской области.

«В ночь на 2 марта в дежурную часть ОП Шортандинского района поступило телефонное сообщение о том, что с камеры хранения десорбции рудника АО «Казахалтын» в поселке Жолымбет неизвестные лица похитили мешок катодного золота. В результате преступных действий предприятию причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более Т122 млн», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Было начато досудебное расследование по части 4 статьи 188 (кража) УК РК.

«В поле зрение оперативных работников попали двое жителей поселка Жолымбет 26 и 34 лет, оба – работники АО ГМК «Казахалтын». Вследствие проведенного комплекса оперативных мероприятий установлено, что свой преступный умысел злоумышленники запланировали за полгода до совершения преступления. В настоящее время подозреваемые уже дали признательные показания. Вещественные доказательства, а именно: похищенное с фабрики катодное золото в том же объеме изъято из квартиры, принадлежащей родственнику одного из участников преступления», — уточнили полицейские.