Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Сход лавин ожидается в ближайшие двое суток в горах Алматы, сообщает пресс-служба ДЧС города.

«В связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 5-6 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Спасатели не рекомендует выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин и призывать быть осторожными в горах.