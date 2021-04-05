Президент выразил соболезнования родным и близким писателя Кабдеша Жумадилова

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким писателя Кабдеша Жумадилова, сообщает пресс-служба Акорды.

«В произведениях Кабдеша Жумадиловича получили яркое отражение дух и особенности эпохи, чаяния нашего общества. В частности, его романы о судьбах народа, пережившего трагический период своей истории, получили высокую оценку государства и широкой общественности. Писатель внес большой вклад в развитие духовной сферы. Имя и светлый образ Кабдеша Жумадилулы, оставившего неиссякаемое наследие, навсегда останутся в сердцах нашего народа», — написал Токаев в понедельник в своей телеграмме с соболезнованиями.

Напомним, как сообщалось ранее, известный советский и казахстанский писатель Кабдеш Жумадилов умер на 85 году жизни.