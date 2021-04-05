Результаты ЕНТ в 2021 будут доступны сразу по окончании тестирования – МОН РК

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Результаты единого национального тестирования (ЕНТ) в 2021 будут доступны сразу по окончании тестирования, сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования министерства образования и науки Казахстана Адлет Тойбаев.

«Результат ЕНТ будет доступен сразу по завершению процедуры тестирования, а не в конце рабочего дня как это было раньше. Если же тестируемый не согласен с результатами, он сразу же там же имеет возможность подать на апелляцию по итогам 30 минут», — сказал Тойбаев на брифинге в понедельник.

Он отметил, что количество предметов остается прежним – три обязательных и два по выбору, количество заданий остается 120, максимальное количество баллов – 140. Тестирование будет длиться четыре часа.