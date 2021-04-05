Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Признаки сговора продолжают выявлять на рынках яиц, масла и других продуктов в Казахстане, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

«За прошедшие две недели территориальными подразделениями АЗРК в отношении субъектов рынка продовольственных товаров дополнительно вынесено 21 уведомление. Итого в целом за три месяца вынесено 46 уведомлений по признакам антиконкурентных согласованных действий, злоупотребления доминирующим или монопольным положением, из которых 19 уведомлений – по яйцам куриным, 11 – по подсолнечному маслу, семь – по сахару, четыре – по гречневой крупе, два – по молочной продукции, два – по мясу кур, одно – по макаронным изделиям (рожки)», — сообщили антимонополисты редакции КазТАГ в понедельник.

В ведомстве заверили, что на сегодняшний день субъектами рынка продовольственных товаров исполнено 17 уведомлений о принятии мер по устранению признаков нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции. Из них девять – по яйцам куриным в Шымкенте, Костанайской, Атырауской, Жамбылской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, три – по сахару в Жамбылской и Карагандинской областях, два – по гречневой крупе в Карагандинской области, три – по подсолнечному маслу в Шымкенте, а также в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях.

«При исполнении уведомлений производители яиц куриных заявили о снижении цен на 5% (в Шымкенте, Акмолинской, Костанайской областях), на 10% – оптовые поставщики по подсолнечному маслу в СКО, по сахару и крупе гречневой – в Карагандинской области», — добавили в АЗРК.