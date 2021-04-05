Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Адель Рустемова. Порядок работы диссертационных советов изменился в Казахстане, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

«На днях приняты поправки в НПА (нормативно-правовые акты — КазТАГ) по работе диссертационных советов», — сообщил Аймагамбетов в понедельник.

В числе проблем, которые стали предпосылками для принятия изменений, он назвал «нивелирование ответственности диссертационного совета и официальных рецензентов».

«Утвержденный на три года постоянный состав диссовета зачастую принимает решение при отсутствии специалистов по направлению защищаемой диссертации. Практически все защиты завершаются положительным результатом», — пояснил глава МОН.

По его данным, за последние два года в национальных вузах не было ни одного случая отрицательной рецензии.

«Отрицательный результат – это скорее исключение из правил. Например, за 2019 и 2020 годы диссоветами в национальных вузах отрицательное решение принято только по двум диссертациям из 266. В то время как за прошедшие 10 лет комитетом были приняты 142 отрицательных решения по защищаемым диссертациям. Для сравнения: за рубежом основное обсуждение проводится диссертационным советом, созданным для защиты каждой отдельной диссертации. Авторитет членов совета и официальных рецензентов очень высок, а сама процедура позволяет принимать не только полярные, но и промежуточные решения», — отметил министр.

Он добавил, что вторая проблема – это длительные и трудоемкие процедуры перед защитой, которыми вынужден заниматься докторант.

По словам Аймагамбетова, до защиты докторант проходит дополнительное обсуждение на различных научных семинарах, экспертных комиссиях, занимается поиском рецензентов, организацией самой защиты. Помимо этого, добавил министр, не секрет, что отзывы научных консультантов и рецензентов иногда пишет сам докторант.