Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Российский президент Владимир Путин подписал закон об обнулении своих президентских сроков, сообщает «Дождь».

«Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему баллотироваться еще на два президентских срока», — говорится в сообщении в понедельник.

Согласно закону, должность президента можно занимать не более двух сроков, но это ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию.

Авторами инициативы о президентских сроках стали депутаты от партии «Единая Россия» Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас. Путин на пресс-конференции в декабре 2020 года заявлял, что еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в 2024 году.

Нововведения коснулись в общей сложности 22 статей Конституции РФ и, среди прочего, позволяют властям России не выполнять решения международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих. С критикой поправок, инициированных самим президентом, выступали российские правозащитники и Венецианская комиссия. Оппозиция и ее сторонники обвинили 67-летнего Путина в стремлении стать пожизненным президентом.

По данным Центральной избирательной комиссии России, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92% избирателей, против высказались 21,27%. Независимые наблюдатели отметили беспрецедентные фальсификации во время голосования.