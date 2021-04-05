«Әділ сөз» обратился к главе МВД и генпрокурору из-за нападений полицейских на журналистов

Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» обратился к министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву и генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову из-за нападений полицейских на журналистов, передает корреспондент агентства.

«В последнее время в Туркестанской области участились случаи нападения на журналистов. Особенную тревогу вызывает то, что эти нападения совершаются сотрудниками полиции. При этом расследования таких дел волокитятся», — говорится в сообщении фонда, распространенном в понедельник.

Как отмечается, «журналистов, обратившихся в полицию с заявлением, не информируют о ходе расследования, неизвестно даже есть ли в деле подозреваемый».

«Существует реальная опасность, что виновные смогут уйти от ответственности. Мы считаем, что в данном случае видна опасная тенденция, угрожающая свободе слова в целом и безопасности журналистов в частности. Налицо факты нарушения статьи 158 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) УК РК, Конституции Республики Казахстан, закона РК «О средствах массовой информации» и международных договоров, ратифицированных Казахстаном», — подчеркивает фонд.

Сложившуюся ситуацию «Әділ сөз» назвал совершенно недопустимым «в государстве, позиционирующем себя как демократическое».

«Мы призываем министра МВД Ерлана Тургумбаева взять дела о нападении сотрудников полиции на журналистов под свой личный контроль и привлечь виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством РК. Кроме того, призываем генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова лично осуществлять надзор за соблюдением законности в данном деле. «Әділ сөз» будет следить за развитием событий и окажет всю посильную помощь, чтобы дела о нападении на журналистов были доведены до суда», — сказано в сообщении.

Напомним, 2 марта в Шымкенте полицейские избили корреспондента телеканала «Астана» Бахрамбека Талибжанова и применили силу к корреспонденту «31 канала» Бахрому Абдуллаеву, когда журналисты исполняли свои профессиональные обязанности – освещали пожар на рынке. 3 апреля полицейские запретили корреспонденту телеканала КТК Беку Абиеву снимать протест жителей в поселке Алтынтобе. Журналисту Бахрому Абдуллаеву сотрудники полиции сломали зонт, который он держал над камерой во время съемки, повредили руку и угрожали смертью. У корреспондента Радио Азаттык Диляры Иса пытались вырвать сотовый телефон. В связи с ситуацией 5 апреля группа журналистов председателем филиала Союза журналистов Казахстана по Туркестанской области Галымжаном Елшибаем 5 апреля провела акцию у здания департамента полиции Шымкента.