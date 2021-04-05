Уличенный Токаевым в «нескромном поведении» экс-полицейский получил пост в МЧС

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Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Бывший начальник департамента полиции (ДП) Атырауской области Аян Дуйсембаев, уличенный президентом Касым-Жомартом Токаевым в «нескромном поведении», получил пост в министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент агентства.

«Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Дуйсембаев Аян Сабитович назначен заместителем председателя комитета противопожарной службы», — подтвердил агентству КазТАГ в понедельник официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Напомним, весной 2019 года было распространено видео с «дарением» лошади Дуйсембаеву. В описании к видео говорилось, что лошадь высокопоставленному полицейскому, который недавно был повышен до звания генерал-майора, подарил в его родном ауле в Кызылкогинском районе один из местных бизнесменов.

На тот момент это был не первый скандал с участием Дуйсембаева. Летом 2018 года в социальных сетях было опубликовано видео, в котором высокопоставленный полицейский находился в казино в Беларуси. В МВД факт посещения начальником ДП Атырауской области игорного заведения подтвердили, но опровергли информацию о том, что он играл в казино, заявив, что полицейский лишь находился в помещении казино.

15 мая 2019 года Токаев сообщил, что «министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву поручено провести служебное расследование в отношении начальника департамента полиции Атырауской области, в связи с его нескромным поведением».

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17 мая стало известно, что по результатам служебного расследования министром внутренних дел принято решение о внесении представления в администрацию президента РК об освобождении Дуйсембаева от занимаемой должности, наряду с этим освобожден от занимаемой должности начальник управления собственной безопасности департамента полиции области, ряд других должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. 20 мая в МВД заявили, что Дуйсембаев освободил пост главы ДП Атырауской области.

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