Сейчас число вызовов почти на 40% меньше, чем в летний пик COVID-19 – скорая Алматы

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Алматы. 5 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Количество вызовов бригад скорой помощи в Алматы сейчас почти на 40% меньше, чем во время летнего пика коронавирусной инфекции (КВИ), сообщает Служба скорой медицинской помощи (ССМП) города.

«За минувшие сутки 4 апреля 2021 года в Службу скорой медицинской помощи Алматы поступило 2904 обращений, всего бригадами ССМП совершено 2300 выездов. Вызовы 1, 2, 3 категорий – 2082. В сутки дежурство несут 200 бригад скорых, средняя нагрузка на бригаду- 11 вызовов. В июне-июле 2020 года обслуживалось около 4 тыс. вызовов, нагрузка составляла 14-15 вызовов на одну бригаду», — сообщили агентству КазТАГ в ССМП в понедельник.

В скорой уточнили, что раньше регистрировалось порядка 8 тыс. обращений, половина из которых были консультативного характера.

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