Туризм еще может выжить

Лакшери-отель в урочище Бозжыра – это диагностика всего

«Горы много где есть, поэтому уникальное предложение Казахстана – это Мангистау. Таких видов больше нет нигде в мире, – подчеркнул Олег Белов, журналист. – Скандал вокруг Бозжыры – это проверка на экологическую зрелость Казахстана. Для клиентов 50-ти вилл проект роскошного отеля – плюс, а для тысяч потенциальных туристов тяжкая потеря». Прозвучало это в ходе заседания экспертного клуба ОФ «Мир Евразии» на тему «Спорт и туризм как факторы интеграции: состояние, проблемы, перспективы».

Туризм никогда не был приоритетной отраслью для Казахстана, о чем свидетельствует отсутствие министерства по делам туризма. Реакция государства на пандемию коронавируса стала еще одним суровым испытанием для туристической сферы. Но даже при всех карантинных ограничениях и запретах, отсутствии нормального авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения угольки активности в затухшем костре еще есть.

Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба, сообщил, что в «Стратегии евразийской интеграции до 2025 года» 10-ый пункт посвящен спорту и туризму. Пункты достаточно расплывчатые и обтекаемые, однако там есть про создание единого информационного ресурса о туристических объектах и маршрутах.

«В Казахстане туристическая отрасль вновь стала приоритетной», – полагает г-н Полетаев. С ним согласились не все. К тому же модератор сам рассказал, что в России «в несезон» государство возвращает гражданам на карточку «Мир» 20% затрат на внутренний туризм, а в РК подобных программ поддержки нет.

Что касается спорта, то по 5-ти видам – включая футбол – спортсмены в ЕАЭС теперь не считаются легионерами.

Социолог Гульмира Илеуова указала на то, что «Россия на первом месте в туристических интересах казахстанцев». Ее хотели бы посетить 20% респондентов (прежде всего Москву). «Россиян, которым интересен Казахстан в туристическом плане – 5%». Все это по данным опросов «Евразийского барометра».

Эдуард Полетаев касаясь Армении заметил, что организованного потока туристов из Казахстана в эту страну и до пандемии не было. Г-жа Илеуова тоже посещала Армению и развитостью туризма в ней осталась довольна. Из бесед с тамошними тур-операторами вынесла отсутствие интереса к Казахстану в качестве источника туристов. У них все «заточено» под армянскую диаспору и такого потока хватает.

Экономист Акимжан Арупов уверен, что если построить дорогу из Алматы на Иссык-Куль напрямую (60 км), то поток туристов на уникальное горное озеро увеличится многократно.

«Спорт и туризм сами по себе имеют экономику, – подчеркнул экономист Айдархан Кусаинов. – государству следует сосредоточиться на создании инфраструктуры». Если в ЕАЭС создать свои собственные стандарты для спортивных объектов при проведении евразийских соревнований, то число спортивных событий может резко вырасти. Одно дело стадионы для УЕФА, которые в странах ЕАЭС все равно строят, и другое – рангом поменьше, зато числом побольше. Тогда можно проводить международные спортивные мероприятия а-ля спартакиада народов СССР, которая в свое время имела очень гибкий и удобный формат.

«Чимбулак, помимо всего прочего, это реальный спортивный объект», – акцентировал г-н Кусаинов. Очень важным моментом является унификация классификации ранжирования спортсменом. В этом случае люди из одних федераций спорта могли бы эквивалентно конвертироваться в других членах ЕАЭС и нормально взаимодействовать.

«Прошлый год для туризма был тяжелым, – отметил Сергей Домнин, экономический обозреватель. – Воздушный туризм упал на 70-90%. В Казахстане локдаун действовал в самый разгар туристического сезона». Что касается совместных туристических проектов в рамках ЕАЭС, то г-н Домнин видит их потенциальную возможность между Казахстаном и Кыргызстаном, а также между Казахстаном и Россией. Во втором случае это горный туризм на Алтае и археологический туризм в районе Аркаима, но там нужно много работать с инфраструктурой и логистикой.

«Я не являюсь гражданином ЕАЭС, поэтому вижу те преимущества, которых не видят граждане стран-членов ЕАЭС, но при этом ими пользуются», – заметил Рустам Бурнашев, политолог. Одной и проблем спорта он называет излишнюю коммерциализацию: «Хоть при капитализме все меряется через деньги, но от этого в каких-то вещах стоит отходить».

Олег Белов проинформировал о том, как Узбекистан до пандемии сделал туристический рывок с 1,3 млн въездных туристов в 2016-ом году до 6,5 млн в 2019-ом. Кроме наличия Хивы, Бухары и Самарканда, куда туристы едут за восточной сказкой, там еще действует политика «открытого неба» (подразумевает максимально возможное число направлений, рейсов и авиакомпаний), безвизовый режим, скоростные поезда. Авиакомпании получают от государства субсидии по $20 за каждого туриста в «высокий сезон» и $50 в «низкий».

Говоря о Кольсайских озерах, г-н Белов сообщил, что населенные пункты Соты и Карабулак обрастают гостевыми домами: «Ставка на экотуризм себя оправдала». Проблем при этом гораздо больше, чем хотелось бы. Из-за пограничного режима, например, нет возможности организовать пешие маршруты через Кольсайские озера на Иссык-Куль. Нет общей визы для ЕАЭС или в формате Центральной Азии, что ограничивает потенциал для привлечения определенных категорий туристов.

Политолог Замир Каражанов особо выделил такую извечную проблему Казахстана, как «кто-то имеет право открыть туристический объект, а для кого-то бюрократические проблемы являются непреодолимыми». Данная «теневая зона» чудовищно сдерживает развитие туристической отрасли.

«У нас на «Алтын-Орде» строится транспортная развязка и президент интересуется, когда же ее построят. Что уж говорить о высокоскоростных магистралях?» – задал риторический вопрос г-н Каражанов.

«Человек за свои деньги должен получить максимум, и даже чуть больше чем то, на что он рассчитывает, – так видит залог успеха в развитии туризма Адиль Каукенов, востоковед – В Китае удалось стандартизировать туристические объекты и им присваиваются рейтинги. По ним туристу очень легко ориентироваться и он примерно понимает что его там ждет».

В случае с Казахстаном «доступность и понятность являются ахиллесовой пятой туристических объектов». «Как с безопасностью и как добраться? – Человеку все это должно быть понятно», – особо выделил г-н Каукенов.

«Без государства никак, – уверен журналист Сергей Козлов. – В Турции государство создало туристическую отрасль. Про Грузию раньше не знали как популярное место, а теперь казахстанцы туда едут массово. В Узбекистане действует государственная программа развития туризма. За все в любой стране отвечает власть. Раз отрасль не создана, значит нет ни воли, ни интереса».

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