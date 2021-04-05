Токаев ввел должность спецпреда по международному сотрудничеству и назначил им Казыханова

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана ввел должность своего специального представителя по международному сотрудничеству и назначил им бывшего посла в США Ержана Казыханова, сообщает пресс-служба Акорды.

«Утвердить прилагаемые: положение о специальном представителе президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству; изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы президента Республики Казахстан», — говорится в указе Токаева в понедельник.

Подробнее о данной должности читайте в материале МИА КазТАГ от 29 марта.

«Назначить Казыханова Ержана Хозеевича специальным представителем президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки», — сказано в другом указе Токаева.

Казыханов был послом в США с февраля 2017 года, до этого с сентября 2014 года он был послом в Великобритании и Северной Ирландии, а еще раньше – с сентября 2012 года он занимал пост помощника президента.