Казахстан аккредитовал совместную с Китаем лабораторию по биобезопасности

Нур-Султан. 5 апреля. КазТАГ – Казахстан аккредитовал совместную с Китаем лабораторию по биологической безопасности, сообщает пресс-служба министерства торговли и интеграции РК.

«Казахстанско-Китайская лаборатория по биологической безопасности получила аккредитацию в РК. Это означает высокий уровень организации работы лаборатории и соответствие ее международным стандартам. Чтобы получить сертификат соответствия или другой документ, подтверждающий безопасность на свою продукцию, предпринимателям необходимо провести ее испытания, которые выполняют соответствующие лаборатории. Одна из таких лабораторий буквально недавно прошла процедуру аккредитации на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», — говорится в сообщении в понедельник.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов вручил аттестат аккредитации данной лаборатории, которая проведена НЦА при минторговли, а также ознакомился с ее деятельностью.

«Лаборатория функционирует на базе Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина МСХ РК. Созданная с целью изучения и диагностики заразных болезней животных лаборатория оснащена необходимым оборудованием и работает на основе стандарта безопасности BSL-2. В настоящее время здесь идет активная научная работа, для развития которой китайские партнеры у себя на родине выиграли грант на $1 млн, и данная лаборатория была включена в перечень лабораторий «Один пояс, один путь». Кроме того, большой перспективой лаборатории, по словам специалистов НЦА, является получение подобной аккредитации и в Китае, а значит повышение доверия к казахстанской продукции. Как заметили в КТРМ, сегодня китайские стандарты считаются одними из самых высоких в мире», — сказано в сообщении.

Вместе с тем, по информации МТИ, «в планах лаборатории – расширить область аккредитации, чтобы в дальнейшем иметь возможность оказывать еще две услуги по ПЦР и серологической диагностике (ИФА) инфекционных болезней (общие болезни для всех видов животных, болезни КРС, птиц, овец, свиней, пчел).

«Также в аграрном университете сообщили, что в 2021 и 2022 годах к аккредитации готовятся еще две лаборатории (зоотехнического анализа кормов и молока и пищевой безопасности (ЛПБ), информационная и техническая поддержка которых важны при создании эффективного производства животноводческой продукции. ЛПБ же будет заниматься оценкой качества и безопасности пищевых продуктов и сырья животного и растительного происхождения (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, продуктов рыбоводства, пчеловодства, растениеводства и животноводческого сырья); исследованиями по изучению качества молока и др. продуктов; судебной ветеринарной экспертизой(экспертиза спорных вопросов, касающихся купли-продажи животных, заболеваний и смерти животных, фальсификации, браконьерства и тому подобное)», — добавили в минторговли и интеграции.

Как отмечается, в лабораторию также были приглашены и казахстанские предприниматели, которые, например, заняты в производстве органических кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц, а также сухого кобыльего молока и других.

«Если ранее они такие исследования зачастую заказывали в лабораториях России, Украины, ЕС и других стран, то с появлением такого типа лабораторий они это смогут сделать в Казахстане, чем значительно снизят свои издержки. Лаборатория создана в рамках казахстанско-китайских межправительственных договоренностей в целях устранения взаимных технических барьеров, препятствующих осуществлению экспорта отечественных товаров. Далее совместными усилиями МТИ, МСХ и университета планируется продолжать наращивать научный базис для повышения конкурентоспобности отечественной продукции и тем самым открывать новые возможности для казахстанских производителей», — говорится в сообщении МТИ.