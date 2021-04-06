Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев привился вакциной «Спутник-V» казахстанского производства, сообщил пресс-секретарь Акорды Берик Уали.

«Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности», — сообщил Уали во вторник.

Как отметил пресс-секретарь президента, глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности.

«Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс», — добавил Уали.

Напомним, 26 января на расширенном заседании правительства президент Токаев пообещал в случае успешного тестирования отечественного препарата привиться от коронавирусной инфекции (КВИ) именно казахстанской вакциной.