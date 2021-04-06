Еще 14,5 млн шприцев намерен закупить минздрав Казахстана для проведения вакцинации от КВИ

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Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Еще 14,5 млн шприцев закупит министерство здравоохранения Казахстана для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции (КВИ), сообщил глава ведомства Алексей Цой.

«До конца марта обеспечена доступность вакцинации 300 тыс. граждан и произведен закуп 11,3 млн шприцев. Наряду с вышеизложенными дополнительными поставками вакцин и необходимостью открытия прививочных пунктов, нами проводится работа по закупу еще 14,5 млн единиц шприцев», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он отметил, что в целях проведения массовой вакцинации уже обучены более 9 тыс. медицинских работников, подготовлены более 600 кабинетов вакцинации, 800 единиц морозильного оборудования и 3 тыс. термоконтейнеров.

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