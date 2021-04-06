«Алия Назарбаева получила новую должность». «От сессии до сессии. Способна ли Ассамблея народа Казахстана к перезагрузке?». «Авантюры и провалы в образовании медиков». «Россия высасывает из Казахстана главное – его будущее»

Сетевой Казахстан 6 апреля 2021г.

IA — CENTR . RU . «В Казахстане придумали, как сохранить «Самрук-Казыну»» — В конце марта стало известно, что Ахметжан ЕСИМОВ уступил пост председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Алмасадаму САТКАЛИЕВУ. Для понимания значения нацхолдинга в масштабах Республики Казахстан: в 2019 году активы «Самрук-Казыны» оценивались в 45% от ВВП страны (ВВП РК: 64 трлн тенге или 181,7 млрд долл США), а вклад в экономику Казахстана – 7,5 %.

VLAST . KZ . «Алексей Цой: «Мы больше не занимаемся тушением пожара»» — После совещания у президента в Казахстане началась массовая вакцинация против коронавируса. Министерство здравоохранения планирует в первом полугодии 2021 года привить шесть миллионов человек, но соглашается, что количество провакцинированных граждан в первые два месяца ничтожно мало. Будет ли в Казахстане альтернатива «Спутнику V», когда в стране сформируется коллективный иммунитет, когда казахстанцы смогут снять маски, а также о том, что сделать так и не получилось, в интервью Vласти рассказывает министр здравоохранения Алексей ЦОЙ.

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Приватизация на 0,2%: в чем смысл нацпроекта по развитию конкуренции» — Сейчас обсуждается проект документа «Национальный проект по развитию конкуренции в РК до 2025». Это уже второй опубликованный стратегический документ из новой Системы государственного планирования. Как я писал ранее, первый документ – «Национальный план развития РК до 2025» получился «ни о чем», а теперь и первый пример нацпроекта пошел по его следам.

TURANPRESS . KZ . «Авантюры и провалы в образовании медиков» — Качество подготовки медицинских кадров в Казахстане неуклонно снижается. Врачебные ошибки, коррупция в вузах, исчезновение отдельных специализаций стали обыденным явлением. Например, вуз, который закончил нынешний глава Минздрава Алексей ЦОЙ, в свое время подвергался уничтожающей критике со стороны президента НАЗАРБАЕВА. Урон, нанесенный здравоохранению и населению в связи с ликвидацией санитарно-гигиенических факультетов и факультетов педиатрии, невозможно измерить. Его последствия будут ощущаться десятки лет даже при условии исправления ситуации.

SPIK . KZ . ««Рычание ягнят», или Куда заведет Амандыка Баталова его мягкотелость?» — Скандалы, сопровождающие Амандыка БАТАЛОВА на посту акима Алматинской области, в последнее время стали привычным атрибутом его деятельности. Все чаще в публичном поле звучат требования об его отставке. Похоже, что когда-то казавшийся несокрушимым аким стремительно теряет свои позиции.

QMONITOR . KZ . «От сессии до сессии. Способна ли Ассамблея народа Казахстана к перезагрузке?» — Обострение межнациональных отношений в Казахстане, которое после кордайской трагедии уже бессмысленно замалчивать, требует кардинального изменения политики государства в этой сфере. И, как считают эксперты, серьезную ответственность за новый курс, будучи консультативно-совещательным органом, должна взять на себя Ассамблея народа Казахстана. Причем готовность трансформироваться, превратиться из больше показушной структуры в реально работающую она должна продемонстрировать уже на ближайшей своей сессии, которая состоится совсем скоро, 28 апреля. О том, каких решений ждут от АНК и государства граждане, мы беседуем с руководителем Информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики», председателем Республиканского славянского движения «Лад» Максимом КРАМАРЕНКО.

«Россия высасывает из Казахстана главное – его будущее» — Одним из важных и в то же время проблемных вопросов для современного Казахстана является демографическая ситуация. Тренды, которые складываются в этом направлении, носят несколько парадоксальный характер. С одной стороны, в целом численность населения растет, причем достаточно устойчиво. Но, с другой, увеличивается отток населения. Причем он достаточно ощутимый и к тому же охватывает в основном дееспособную и квалифицированную часть населения.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Пенсии подняли на 7%, а электроэнергию – на 15%. Где логика?». Альтернатива повышению тарифа есть» — Казахстанцев на днях огорошили: электричество теперь будет стоить в 2 раза дороже (с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15%). Тут же по обыкновению применили так называемую «вилку», словно продавцы на распродаже: мол, планировали поднять на 36%. В общем, получите, распишитесь и будьте довольны, как говорится. Собранные деньги в Минэнерго обещают потратить на ремонт энергетической инфраструктуры, 53% которой изношены. Правда, аналитики отрасли не думают, что деньги пойдут по озвученному назначению. И в целом они считают, что не стоит тратиться на модернизацию.

TIME . KZ . «Первоклассная кампания» — С 1 апреля по новым правилам в стране началась запись детей в первые классы общеобразовательных школ. Администрации средних учебных заведений принимают заявления родителей семи- и шестилетних малышей, в том числе тех, кому исполнится шесть лет в этом календарном году. По новым правилам действует принцип “3+1”: из троих детей, проживающих на территории микроучастка соответствующей школы, ее администрация вправе принять лишь одного “чужака”.

«Даже муху заметят» — Беспрецедентные меры контроля на Едином национальном тестировании (ЕНТ) предусмотрены в этом году. Над каждым абитуриентом будет висеть отдельная камера плюс специальная компьютерная программа автоматически будет отслеживать использование шпаргалок и подсказок. Об этих и других новшествах рассказали представители Минобразования и науки в понедельник на брифинге.

365 INFO . KZ . «В земельную комиссию не включили ученых-аграриев — кто поможет сельскому хозяйству?» — Коллектив Академии сельскохозяйственных наук не доволен перечнем вопросов, обсуждаемых действующим составом Земельной комиссии. Ученые обратились к премьер-министру Аскару МАМИНУ с рядом вопросов и предложений. По их мнению, решение земельных проблем в Казахстане невозможно без участия специалистов аграрной отрасли.

«Избыточная смертность в Казахстане — результат управленческих ошибок» — Некорректные прогнозы, коррупция, отсутствие лекарств и профильной медицинской помощи в 2020 году привели к печальным последствиям. Избыточная смертность в 2020 году наблюдалась во многих постсоветских странах. Одну из лидирующих позиций среди них занял Казахстан. Это в своем сравнительном анализе продемонстрировал политолог Марат ШИБУТОВ. Он сравнил статданные по смертности за 2020 год разных стран с аналогичными данными за 2019 год.

FORBES . KZ . «Алия Назарбаева получила новую должность» — Председатель президиума ассоциации экологических организаций Алия НАЗАРБАЕВА стала председателем совета молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», сообщает пресс-служба организации. В состав совета также вошли депутаты сената и мажилиса, общественные деятели, представители экологических и республиканских молодежных организаций. — Инициатива создания «Жасыл ел» принадлежит Елбасы для решения множества значимых и полезных дел, поэтому все эти годы он помогал студенческой и безработной молодежи с трудоустройством. Для меня это большая честь, поэтому хочу выразить благодарность за приглашение меня в качестве председателя совета молодежных трудовых отрядов, — сказала Алия Назарбаева в своей вступительной речи.

KAPITAL . KZ . «Театр начинается с вешалки, а заканчивается локдауном?» — Период карантина стал серьезным испытанием для театральной индустрии. Если другим сферам деятельности время от времени давали послабления, то театры вошли в категорию тех учреждений, которые были под запретом на протяжении практически 8 месяцев, начиная с марта прошлого года. Напомним, только с 6 октября 2020 года театральным заведениям Алматы разрешили работать с заполняемостью зала не более 50% от количества посадочных мест. Затем с усилением карантинных мер с 1 февраля 2021 года посещаемость театров ограничили до 20%, а через две недели после этого увеличили до 30%. Однако с середины марта работу театров снова приостановили.

AZATTYQ . ORG . «Трансформация: как оппозиционная партия «Ак жол» стала провластной» — Демократическая партия «Ак жол» была создана 3 апреля 2002 года. В начале 2000-х это была одна из самых влиятельных политических организаций в стране. Рассказываем, как в «Ак жоле» произошел раскол и как партия стала провластной.

LITER . KZ . «Что увеличивают и уменьшают казахстанцы: интервью с пластическим хирургом» — Можно по-разному относиться к стремлению людей менять свою внешность с помощью пластический хирургии. Как бы то ни было, нельзя отрицать, что специалисты по пластике помогали многим людям почувствовать себя лучше и увереннее, а это помогало им налаживать личную жизнь и добиваться успехов в карьере. Liter.kz поговорил с хирургом Мереем МУСАЕВЫМ, чтобы узнать самые интересные моменты этой ответственной профессии.

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