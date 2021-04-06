Рекордный за 10 лет объем газа отобран из хранилищ Европы

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ — В осенне-зимний период из хранилищ Европы был отобран рекордный за 10 лет объем газа, за зимний сезон 2020-2021 годов объем поднятого газа составил 65,6 млрд кубометров, сообщает энергетическая компания «Газпром».

«На основании данных Gas Infrastructure Europe можно констатировать, что 25 марта сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился. Поднят рекордный за время публикации открытых данных, с 2011 года, объем газа — 65,6 млрд кубометров», — говорится в отчете «Газпром».

В среднем осталось 29% газа в европейских подземных хранилищах. При этом хранилища в Германии и Австрии опустошены до 26 процентов, в Нидерландах – 23%, во Франции – 17%. Эти страны входят в пятерку крупнейших европейских «хранителей газа».

По подсчетам, чтобы их восстановить, необходимо закачать почти на 57,3% больше газа, чем в прошлом году.

«С учетом вышеизложенного начавшаяся кампания по заполнению хранилищ, вероятно, станет одной из крупнейших с 2011 года и будет ключевым фактором повышенного спроса на газ на европейском рынке», — заявили в компании.