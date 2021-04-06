Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Казахстан ввел новый запрет на вывоз металлолома автотранспортом, передает корреспондент агентства.

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автотранспортом лома и отходов черных и цветных металлов (коды ТН ВЭД ЕAЭС 7204, 7404 00, 7602 00,7802 00 000 0), а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов (коды ТН ВЭД ЕAЭС 8548 10 100 0, 8548 10 210 0, 8548 10 290 0, 8548 10 910 0), а также труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, бывших в употреблении (код ТН ВЭД ЕAЭС 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 8607)», — говорится в приказе ИО министра индустрии и инфраструктурного развития.

Исключение сделано для отходов и лома легированной стали, в том числе коррозионностойкой стали (коды ТН ВЭД ЕAЭС 7204 21 1 00 0, 7204 21 900 0) и прочей (код ТН ВЭД ЕAЭС 7204 29 000 0), а также для бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию Республики Казахстан для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории Республики Казахстан для ремонта и ввозимых обратно (код ТН ВЭД ЕAЭС 8607 19 100 1, 8607 19 100 9, 8607 19 900 9, 8607 21 1009 , 8607 21 900 9, 8607 30 000 0, 8607 99 800 0, 8607 29 000 0, 8607 12 000 0).

Напомним, 12 января КазТАГ сообщал о другом запрете на вывоз металлолома автотранспортом.