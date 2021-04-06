Т54,6 млн хотят потратить на документацию системы мониторинга лавинной опасности в Алматы

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Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Т54,6 млн хотят потратить на документацию системы мониторинга лавинной опасности в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – государственное учреждение «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»; наименование – работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации (ПСД); дополнительная характеристика – разработка ПСД по РП «Автоматизированная система мониторинга лавинной опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы»; плановая сумма – Т54 610 446,43», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 9 апреля в 18.19 и завершится 24 апреля в 18.19.

«Цель проекта: внедрение автоматизированного мониторинга лавинной опасности для заблаговременного предупреждения населения о степени лавинной опасности и проведения эффективных профилактических мероприятий», — сказано в технической спецификации к конкурсу.

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