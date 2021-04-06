Команда Казахстана по футзалу победила венгров в квалификации на чемпионат Европы-2022

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Алматы. 6 апреля. КазТАГ – Национальная команда Казахстана по футзалу в матче квалификации на чемпионат Европы-2022 на выезде одержала уверенную победу над командой Венгрии, сообщает Национальный олимпийский комитет.

«Подопечные Кака одержали пятую победу в пяти матчах и досрочно оформили выход в финальную часть чемпионата Европы 2022 года, которая пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Нидерландах», — говорится в сообщении во вторник.

Венгрия – Казахстан – 1:6 Голы: Дрот 24 – Есенаманов 5, Валиуллин 9, Тайнан 10, Нодь (автогол) 15, Дуглас 23, Акбаликов 33 Казахстан: Игита (в) (к), Тайнан, Нургожин, Турсагулов, Дуглас – Байдулла (в), Карагулов, Валиуллин, Акбаликов, Есенаманов, Кнауб, Досов, Балтабаев.

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