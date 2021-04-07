Война Миров. Вторая донбасская

Военное разрубание гордиева узла на востоке Украины приближается

Задача Киева под руководством Владимира Зеленского развязать войну с ЛДНР до завершения строительства Северного потока – 2 (СП-2). Цель Владимира Путина напугать политическое руководство Украины до такой степени, чтобы не пришлось вводить российские войска в Донбасс. Игра нервов в условиях стягивания вооруженных сил к потенциальному театру военных действий и активизации обстрелов на линии разграничения может перерасти в полноценную войну.

Уже больше двух лет, как тема Донбасса удалена из передовиц российского информационного поля. Дело в том, что самопровозглашенные республики Донбасса не стали красочными витринами для вектора на Москву. Как и на Украине, там депопуляция, коррупция, чрезмерные полномочия силовиков.

ЛДНР зависли в состоянии затяжной неопределенности. Потому что гипотетически – если не рассматривать вариант полномасштабной войны Москвы и Киева – сохраняются три варианта развития событий. Первый – это интеграция в Украину. Потенциально такое возможно, если в Киеве происходит очередной госпереворот и к власти приходят силы, с которыми Луганская и Донецкая народные республики получают поле для взаимопонимания.

Второй сценарий заключается в признании ЛДНР на манер Абхазии или Южной Осетии со стороны Москвы. Третий вариант предполагает вхождение республик Донбасса в состав Российской Федерации на правах отдельного региона. А вот в случае начала полноценного вооруженного столкновения сценарии могут получиться самыми разнообразными, поскольку начать любую войну всегда легче, чем закончить.

Переговоры в режиме видеоконференции между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном фактически стали моментом, где «локомотивы Старой Европы» и Кремль сводили взаимный геополитический дебет с кредитом по украинскому вопросу. Хоть на дворе и весна, но в Берлине и Париже не хотят, чтобы из-за войны прекратился газовый транзит через Украину при недостроенном СП-2. Разумеется, было проговорено, какие территориальные приобретения Москвы «локомотивы» смогут пережить без реального разрыва отношений, а какие для них уже неприемлемы.

Пока в Белом доме сидел Дональд Трамп, Украина ушла на второй план американских интересов, из-за чего Петр Порошенко лишился президентского поста, к власти пришел г-н Зеленский, а перестрелки вдоль линии соприкосновения стали носить единичный характер. С началом работы администрации Джо Байдена приоритеты изменились. Вашингтону нужен военный конфликт на Донбассе, чтобы втянуть в него Россию и капитально разорвать отношения между Москвой и Евросоюзом.

По задумке Белого дома ВСУ должны атаковать ЛДНР до завершения строительства Северного потока-2, поскольку это создает хороший момент для удара и по Кремлю, и по Европе, оставляя ее в подчиненном положении по отношению к США.

Судя по утечкам из политического и военного руководства Украины, ни гражданские топы, ни генералитет в успех военной реинтеграции ЛДНР на манер того, как Хорватия в 1995 году ликвидировала Сербскую Краину, не верят от слова «совсем». Поскольку приказы из Вашингтона непосильны для украинского силового блока, из Киева постоянно идет апелляция к помощи со стороны НАТО. Украина с помпой отметила 72-ую годовщину создания Североатлантического альянса, чтобы продемонстрировать свое единство с этим военным блоком.

Игры вокруг американской военной помощи Киеву идут довольно запутанные. В пакете военной помощи США Украине на $125 млн нет противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые поставлялись еще президенту Порошенко. Однако с американской базы Рамштайн военно-транспортные самолеты (каждый может перевозить 15 – 17 тонн) совершили серию рейсов на украинские аэродромы, а значит запросто могли доставить те же «Джавелины», чтобы российские войска ожидал «сюрприз».

Данные о российских вооруженных силах на границах Украины разнятся, но в пересчете на батальонные тактические группировки их по последним данным вроде как 36 (включая морскую пехоту Черноморского флота). Правда, здесь не учитывается 74-ая гвардейская мотострелковая бригада, которая из Центрального военного округа (Кемеровская область) еще только перебрасывается на запад. Подтягиваются и другие подразделения (в том числе авиационные) из глубинных районов РФ. Белорусские вооруженные силы тоже перегруппированы на границу с Украиной и отрабатывают в ходе учений проведение наступательных операций. Украинские журналисты интересовались у Минска что это означает, но там «без комментариев».

В настоящее время крайне трудно проводить какие-либо перегруппировки войск незаметно. Например, если в России за сутки удлинили какую-либо автомобильную магистраль (покрыли асфальтом) или проложили новый участок трубопровода, то на интерактивных картах геопространственной разведки США все эти изменения вносятся уже на следующий день. Российские спутники, в свою очередь, территорию Украины видят полностью. Плюс авиаразведка, электронная, агентурная и прочая.

Сначала Владимир Путин пугал Киев 18 марта, в ходе концерта, посвященного семилетию воссоединения Крыма с Россией. Потом серию угрожающих заявлений в адрес Украины сделал Владимир Жириновский. Из новинок там продвижение идеи полномасштабного превентивного удара по Киеву без объявления войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Украине новыми территориальными потерями в случае эскалации ситуации на Донбассе. А потом еще и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, отметил: «Чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан – не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик».

Исследователи личности и психотипа Владимира Путина отмечают, что сформировавшись в качестве дзюдоиста второго хода, он выстраивает свою стратегию в качестве реакции на действия противника. Отсюда война 2008 года с Грузией и возвращение Крыма после госпереворота на Украине. Другими словами, для разворачивания полномасштабных военных действий против Киева все давно готово, но Кремлю они крайне нежелательны до завершения строительства «Северного потока – 2». К тому же германская сторона к 1 апреля уже закончила все наземные работы по трубопроводу EUGAL – это сухопутное продолжение СП-2. Но если полномасштабные боевые действия начнутся, то у президента Зеленского проблемы будут большие.

История с Крымом показывает, что подобные вещи в условиях российских реалий сильно двигают вверх рейтинг действующего президента. Если принять во внимание, как резко и надолго упал уровень поддержки Владимира Путина после повышения пенсионного возраста в 2018-ом году, то ему давно нужно что-нибудь «сильнодействующее политическое». Обнищание населения и рост безработицы из-за пандемии тоже сильно подорвали имидж власти. Главный оппозиционный фронт хозяину Кремля создают совсем не либералы или «красные» (коммунистическо-социалистический элемент). Наиболее массово президентом Путиным недовольны в русском национал-патриотическом блоке, где его называют (мягко выражаясь) слабым лидером. И пусть сейчас данный сегмент усилиями кремлевских политтехнологов раздроблен, в случае провала на Донбассе он и в таком виде будет для Владимира Путина губительным.

Судя по утечкам в масс-медиа, российские военные получили установку на захват Украины целиком. Скорее всего, это чтобы в Киеве лишний раз испугались, ведь подобное планирование в тайне сохранить невозможно, а потому украинское руководство в общих чертах понимает кто, куда и чем будет бить. Но если Владимир Зеленский все равно отдаст приказ на наступление против ЛДНР, то дальше остается лишь гадать, где закончится продвижение российских войск.

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Фото:© Sergei Karazy / Reuters

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