Почти в Т54 млн оценили стоимость модернизации информсистемы Нацмузея в Нур-Султане

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Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Почти в Т54 млн оценили стоимость модернизации информационной системы Национального музея в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – РГКП «Национальный музей Республики Казахстан» министерства культуры и спорта Республики Казахстан; наименование – услуги по модернизации информационной системы; дополнительная характеристика – модернизация комплексно-автоматизированной системы «Нур-Султан» с добавлением новых объектов; плановая сумма – Т53 641 071,42», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 9 апреля в 15.00.

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