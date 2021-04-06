Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 7 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«7 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром 7 апреля ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«7 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Петропавловске 7 апреля ожидается туман», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«7 апреля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Днем ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«7 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 7 апреля ночью и утром ожидаются туман», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«7 апреля в Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, местами 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«Ночью 7 апреля в Атырауской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью 7 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.