Четверть местных дорог в Казахстане не соответствует норме — МИИР

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане не соответствует норме 25% местных дорог, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Бейбут Атамкулов.

«Протяженность местных дорог составляет 71 тыс. км. В прошлые годы 75% или 53 тыс. км протяженности местной сети приведены в нормативное состояние», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

По его словам, в 2021 году на развитие местной сети дорог предусмотрено – Т119 млрд и

строительство и реконструкция будет охвачено порядка 150 км, а ремонтом — 1150 км.

Доля нормативного состояния автодорог по итогам 2021 года составит 78% или 55 тыс. км, отметил министр.

Самые низкие показатели состояния сети дорог, по его данным, — в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. В Мангистауской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областях дороги, напротив, улучшились.

В 2020 году было 810 нарушений на дорожно-ремонтных объектах республиканской и местной сети.

Тем не менее, подрядные организации и эксперты технадзора стали, по оценке министра, уделять внимание качеству материалов и соблюдению технологии. В 2021 году будут проведены инструментальные обследования 18 тыс. км республиканской сети и разработан комплекс мероприятий по ремонту.

В рамках цифровизации разработана система управления дорожными активами (СУДА) с внедрением в 2021 году на республиканской сети и до 2025 года — на местной сети. До конца года будут переработаны по международным стандартам 42 отраслевых нормативно-технических документа, отметил Атамкулов.