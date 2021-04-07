2196 случаев COVID-19 и пневмонии с признаками КВИ выявили в Казахстане за 5-6 апреля

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – 2196 случаев COVID-19 (КВИ+) и пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-) выявили в Казахстане за 5-6 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«С 13 марта 2020 года по 6 апреля 2021 года КВИ+: заболеваемость – 258 917 (2080 за минувшие сутки), смертность – 3156 (27 за 5 апреля); с 1 августа 2020 года по 6 апреля 2021 года КВИ-: заболеваемость – 50 955 (116 за 5 апреля), смертность – 713 (четверо за 5 апреля)», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По информации минздрава, на данный момент лечение от КВИ продолжают получать 28 624 человека (27 672 КВИ+ и 952 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 477 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 147 пациентов.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 474 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 148 пациентаов; на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких – КазТАГ) – 79 пациентов», — сказано в сообщении.

Выздоровели от COVID-19 в Казахстане, по официальным данным, 228 089 человек.