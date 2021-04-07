Авиарейсы в Туркестан и Алматы намерен открыть лоукостер «Wizz Air»

Алматы 7 апреля. КазТАГ – Премьер-министр РК Аскар Мамин принял главного исполнительного директора авиакомпании «Wizz Air» Джозефа Варади, сообщает пресс-служба правительства.

«Варади доложил о ходе реализации достигнутых в марте в рамках визита премьер-министра РК в ОАЭ договоренностей о запуске «Wizz Air» регулярных пассажирских авиаперевозок по маршрутам «Абу-Даби-Алматы» и «Абу-Даби-Нур-Султан», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, стороны также обсудили перспективы открытия «Wizz Air» авиарейсов в Туркестан, Алматы и другие города Казахстана, представляющие интерес для международного бизнес и туристического сообщества, а также организации грузовых авиаперевозок по наиболее перспективным торговым направлениям в регионе и мире.

«Кроме того, авиакомпания «Wizz Air» проявила интерес к организации в Казахстане производства авиатоплива нового поколения – «устойчивого авиационного топлива» (sustainable aviation fuel). Во встрече приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жаслан Мадиев», — пишет пресс-служба.

«Wizz Air» — крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Парк воздушных судов авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A321. В 2020 году пассажирооборот компании составил 40 млн человек, выручка — 2,8 млрд евро. Выполняет бюджетные авиарейсы по 900 маршрутам в 47 странах Европы и за ее пределы.