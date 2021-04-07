Руководители букмекерской конторы осуждены в Алматы

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Департаментом экономических расследований по Алматы Агентства по финансовому мониторингу РК завершено досудебное расследование в отношении руководителей букмекерской конторы «Finbet», сообщает пресс-служба АФМ РК.

«Следствием установлено, что руководители букмекерской конторы «Finbet» наряду с букмекерской деятельностью промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму более 300 млн», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, противоправный прием денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.

Приговором суда трое обвиняемых признаны виновными по п.2 ч.3 ст. 307 (организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере) УК РК, двум организаторам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно, а одному назначено наказание в виде штрафа на сумму Т2,4 млн.

По уголовному делу конфискованы денежные средства и другое имущество на сумму более Т100 млн.