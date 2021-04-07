Алматы. 7 апреля. КазТАГ – 30-метровый обрыв образовался у дороги из-за оползня в Медеуском районе Алматы, передает корреспондент агентства.

«Медеуский район. Участок улицы Конил Толкины, дом 63. Оползень. Света нет. Асфальт хуже некуда. Примите меры. Три человека упало», — сообщил в среду житель Алматы Виктор Ким.

В управлении городской мобильности информацию подтвердили.

«Организован выезд совместно с сотрудниками УЧС Медеуского района. При визуальном осмотре установлено, что имеется обрыв дороги протяженностью более 30 м. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций временно была натянута сигнальная лента. После предоставления рекомендации по принятию мер будет рассматриваться вопрос ремонта с укреплением дороги», — сообщили в горуправлении.