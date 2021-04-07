«Казахфильм», театры «Астана Балет» и «Астана Опера» переданы новому комитету МКС

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Киностудия «Казахфильм», театры «Астана Балет» и «Астана Опера» переданы новому комитету министерства культуры и спорта, передает корреспондент агентства.

«В перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам (…): в разделе «Министерству культуры и спорта Республики Казахстан»: (…) дополнить подразделом и строками, порядковые номера 224-41, 224-42, 224-43, 224-44, 224-45, следующего содержания: «Комитету культуры министерства культуры и спорта Республики Казахстан 224-41 AО «Қазақ әуендері», 224-42 AО «Казахфильм» имени Шакена Aйманова», 224-43 НAО «Государственный театр оперы и балета «Aстана Опера», 224-44 ТОО «Театр «Aстана Балет», 224-45 НAО «Государственный центр поддержки национального кино», — говорится в постановлении правительства.

Ранее КазТАГ сообщал, что в структуре министерства культуры и спорта созданы

комитет по делам архивов и управления документацией, а также комитет культуры. Кроме того, в составе комитета культуры создано РГУ «Центр геральдических исследований».