Китай: слишком большой, чтобы его не опасаться. Часть 2

Воспользуемся ли мы историческим шансом освоить хотя бы несколько новых ниш на самом огромном рынке мира?

Окончание. Начало здесь

Еще совсем недавно в России культивировалось мнение том, что «желтая угроза» — это не трюк конспирологов, а реальная опасность – за последние 30 лет количество мигрантов из КНР достигло нескольких миллионов человек. На кухнях всей страны активно обсуждали, что «еще немного, и Китай нас захватит».

Похожие настроения лет 10 назад появились и в Казахстане. Внешняя угроза, даже умозрительная, занимает умы людей куда серьезнее, чем внутренние и реальные проблемы, с которыми, казалось бы, бороться сподручнее, взять коррупцию или бедность. Поддерживать мифы о внешней угрозе (в данном случае – китайской) и в интересах власти, потому что это никому не стоит кресел, потери статуса и общественного положения.

Но вот интересно: разговоры о китайской экспансии в России идут на спад, слишком многое поменялось – в КНР значительно улучшилась экономическая ситуация, растет качество жизни, и многие россияне, напротив, обратили свои взоры на Азию, едут туда учиться, работать, жить.

А Казахстан тем временем накрывает волна синофобии с головой…

***

Первые антикитайские настроения в Казахстане появились в начале 2010 года, после того как Нурсултан Назарбаев заявил, что КНР заинтересована в аренде миллионов гектаров сельхозземель в приграничных районах.

Затем на несколько лет эта тема отошла на второй план, ровно до того момента, когда стало известно о том, что Казахстан и Китай намерены реализовать 55 совместных проектов. Что тут началось: «Наш большой сосед превращает казахстанскую землю в полигон для грязных производств!».

Межправительственное соглашение между двумя странами об укреплении сотрудничества в области индустриализации и инвестиций было подписано в 2015 году, и были определены лишь общие направления: металлургия, переработка нефти и газа, химическая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, транспорт, изготовление стройматериалов.

Родное правительство долгое время не представляло каких-либо подробностей, что порождало еще больше слухов и всяких домыслов. И только в 2019 году появилась хотя бы часть информации, что это за конкретные проекты.

И оказалось, что речь идет не о переносе вредных производств из Китая, как считалось, а о строительстве новых. Но маховик народного недовольства в некоторых регионах запущен, и остановить его уже невозможно…

***

Не будем вдаваться в политический дискурс происхождения синофобии, но экономический рассмотреть стоит подробнее. Действительно ли Казахстан попадает под влияние китайского капитала? Насколько это опасно?

Самый большой парадокс состоит в том, что лидером по инвестициям в Казахстан являются Нидерланды, но никто в Казахстане ничего не имеет против этого. Скорее всего, это объясняется тем, что у стран нет общей границы и принадлежность капитала собственно Нидерландам довольно условна: оффшор есть оффшор.

В то же время Китай остается лишь четвертым по количеству инвестиций. С 2005 по 2020 год общий объем инвестиций Китая превысил $19,2 млрд. В то же время отток прямых инвестиций в Китай составил $667,2 млн. долларов.

В основном инвестиции направляются в совместные предприятия, в которых контроль остаётся за казахстанской стороной. Однако есть проблема в том, что договоренности, которые, безусловно, существуют по каждому проекту, к сожалению, остаются вне публичности.

И, естественно, в условиях, когда отсутствует прозрачность, рождается народное недовольство, которое одинаково может быть направлено как против страны с «агрессивными» инвестициями, так и против отечественного правительства, которое ведет свои игры за спиной народа.

И пока все стрелы недовольства направлены в сторону Поднебесной…

***

Что касается еще одной стороны экономических взаимоотношений с Китаем, — взаимной торговли, то, исходя из статистики, трудно сделать вывод, что наш сосед собирается превратить Казахстан в свою барахолку. Казахстанский рынок слишком узкий, чтобы утверждать, что он чрезвычайно интересен для Китая.

Товарооборот наших стран не отличается стабильностью, но все-таки склонен к росту. В 2014 году он составил всего $6,5 млрд. Затем вырос до $10,6 млрд. В 2016 году провалился до $7,9 млрд. В 2017-2019 годах составил $10,5 млрд., $11,7 млрд. и $14,4 млрд. соответственно. В ковидном 2020 году товарооборот составил $15,4 млрд.

При этом, обратите внимание, на экспорт приходится больше половины товарооборота. В 2019 году экспорт казахстанских товаров составил 54,5% товарооборота, а в прошлом году – 58,4%.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Китай являются: рафинированная медь и медные сплавы (примерно четверть от общего экспорта), нефтяной газ и углеводороды (также примерно четверть), сырая нефть и нефтепродукты (примерно 15% от экспорта). Основными товарами импорта в Казахстан из Китая являются: телефонные аппараты, вычислительные машины и их блоки, изделия из черных металлов (трубы, профили полые и т. д.), обувь.

***

Тот, кто участвует в антикитайских митингах и занимается политиканством, и не подозревает, что для Китая Казахстан – лишь крошечная экономическая возможность, а вот для нашей страны Китай, в современных условиях, представляет собой неисчерпаемый источник развития. И мы должны благодарить небеса, что Поднебесная – рядом, и мы имеем колоссальные перспективы, если, конечно, нам хватит ума перестроить свою экономику и воспользоваться историческим шансом освоить хотя бы несколько новых ниш на самом огромном рынке мира.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.