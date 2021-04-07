Заговорят ли казахи с другими тюркскими народами на общем языке?!

Реализация второй половины концепции «ortak alfabe ve ortak dil» - «общий алфавит и общий язык» представляется куда более сложной, чем претворение в жизнь ее первой половины

В прошлую среду состоялся неофициальный саммит Тюркского совета (Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ССТГ). Проводился он в режиме видеоконференции с участием всех глав государств — членов ССТГ и премьер-министра Венгрии, имеющей статус наблюдателя в этой международной организации.

Тюркский совет как организационная структура с момента учреждения своего секретариата со штаб-квартирой в Стамбуле уделяет немалое внимание концепции «ortak alfabe ve ortak dil» — «общий алфавит и общий язык». Поэтому представляется неудивительным то, каким видится турецким средствам массовой информации нынешний этап взаимодействия тюркоязычных государств. К примеру, Anadolu Ajansı в своем репортаже под названием «Türk Konseyi yeni bir sıçrama dönemine hazırlanıyor» («Тюркский совет готовится к новому рывку вперед») характеризует его как «период, когда набирают обороты исследования по общему алфавиту и общему языку». И все это неспроста. Но обо всем по порядку. Сначала поговорим об общем алфавите. Потом перейдем к разговору об общем языке.

Общий алфавит: путь от идеи до реализации

Соглашение о создании Тюркского совета было подписано на состоявшемся 3 октября 2009 года в азербайджанском городе Нахичевань девятом саммите глав тюркоязычных государств. Ему предшествовало проходившее четырьмя днями ранее в Баку первое пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств. Там и была озвучена в форме пока еще только благого пожелания одна из главных задач призванных действовать на постоянной основе обще-тюркских структур (Тюркский совет, ТюркПА и Международная тюркская академия), которые именно в то время начали создаваться. Тогдашний спикер азербайджанского парламента Октай Асадов сформулировал ее так: «Сегодня мы говорим на разных языках. Однако я верю, что настанет время, когда мы будем говорить на одном и том же языке и не будем нуждаться в переводчиках».

По инициативе турецкой стороны усилия в этом направлении стали предприниматься еще до распада Советского Союза. Введению или избранию общего языка должно было предшествовать принятие общего тюркского алфавита. С этого и следовало все начинать. В ноябре 1991 года в Стамбуле состоялся международный научный симпозиум по выработке унифицированного алфавита для тюркских языков на основе латинской графики. Дело было сделано. Получившийся в итоге алфавит содержит 34 буквы, 29 из которых были взяты из турецкого аналога. А еще 5 — это отсутствующие в латинской графике государственного языка Турции ä, ñ, q, w, x. Такой алфавит был принят Азербайджаном в декабре 1991 года, Туркменистаном — в апреле 1993 года, а Узбекистаном — в сентябре 1993 года. Однако в дальнейшем эти три постсоветские республики дополнительно реформировали свою письменность, в той или иной мере отойдя от утвержденного алфавитного образца.

Но с созданием Тюркского совета, а в особенности с учреждением его секретариата со штаб-квартирой в Стамбуле, похоже, появились дополнительные возможности в плане побуждения постсоветских тюркоязычных государств к тому, чтобы принятая или еще только принимаемая у них латинская графика была как можно больше приближена к общему тюркскому алфавитному образцу.

Причем те, кого можно было бы считать наиболее заинтересованными в реализации концептуального проекта «ortak alfabe ve ortak dil», явно настроены увлекать других своим примером, действуя по принципу «смотри на меня и делай, как я». Профессор Кюршад Зорлу в свой статье под названием «Türkler ortak bir alfabede buluşabilecek mi?» («Смогут ли тюрки объединиться в рамках общего алфавита?») сообщает следующее: «В контексте этого процесса в 2012 году Тюркский совет принял (хоть и символическое, но все же) решение и объявил, что организация будет использовать этот общий тюркский алфавит в своей официальной переписке в Стамбуле. Хотя Халил Акынджы, который в то время был генеральным секретарем Тюркского совета, и заявил, что они (он и его коллеги) приняли это решение только для своих собственных подразделений, оно явилось посланием всем странам-членам».

А вот что Нешат Гюндогду в своем материале под названием «Erdoğan sinyali verdi: Ortak alfabe mi geliyor?» («Эрдоган дал сигнал: Появится ли общий алфавит?») утверждает: «С 1 декабря 2012 года Тюркский совет в своей официальной переписке в Стамбуле решил использовать общий алфавит тюркского мира из 34 букв, который был принят лингвистами из тюркских стран. Такое же решение в скором времени будет внедрено в практику (и у нас в стране), и используемый в Турции алфавит пополнится пятью буквами».

Своего рода послание секретариата Тюркского совета аналогичным образом воздействует, по-видимому, и на руководства других стран-членов этой организации. В утвержденном в январе нынешнего года новом варианте казахского алфавита на латинице есть только две буквы, которых нет в общем тюркском алфавите.

В ныне используемой официальной азербайджанской алфавитной системе и в проекте нового узбекского алфавита, представленном для обсуждения в прошлом месяце, имеется только по одной такой букве. Что же касается Кыргызстана, он пока не собирается переходить на латиницу. А Туркменистан не является членом Тюркского совета и в силу этого, похоже, остается не охваченным такой тенденцией.

Общий язык: разногласий больше, чем точек соприкосновения

Реализация второй половины концепции «ortak alfabe ve ortak dil» представляется куда более сложной, чем претворение в жизнь ее первой половины. Однако задача такая тоже уже давно ставится. Но по ней пока что разногласий куда больше, чем точек соприкосновения.

Следует напомнить о том, что впервые вопрос введения или избрания единого для всех тюркских народов языка предметно рассматривался в ходе ХI Курултая дружбы, братства и сотрудничества тюркских государств и народов, который состоялся 17-19 ноября 2007 года в Баку. Речь идет об отношении к давней идее, которую в свое время лидер крымских татар Абдулджемиль Кырым-оглу (Мустафа Джемилев) со страниц турецкого издания «Tarih ve medenyet» выразил следующим образом: «При встрече (представители тюркских народов бывшего СССР — авт.), чтобы быть понятыми друг другом, общаются на русском языке. Поэтому нам нужен (свой — авт.) общий язык. И его не нужно придумывать, а лучше в его основе использовать тюркский язык турецкого государства. Для этого необходим общий алфавит, который бы у всех тюрок не отличался бы друг от друга. Вот почему в 1991 году мы принципиально приняли решение перейти на латинский алфавит».

На вышеназванном международном тюркском форуме самого высокого уровня обсуждению этого вопроса было уделено большое внимание. О том, что это было очень серьезное мероприятие, говорит следующее. В нем не только принимали участие, но и выступили с докладами президент Азербайджана Ильхам Алиев, тогдашний премьер-министр и нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Турецкой республики Северного Кипра Мехмет Талат, главы правительственных делегаций Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. А заключительную речь при закрытии Курултая произнес бывший президент Турции Сулейман Демирель.

Из независимых государств тюркского корня один только Узбекистан на том Курултае был представлен общественными деятелями. Именно представители этой страны оказались самыми серьезными оппонентами идеи внедрения турецкого языка в качестве общего языка для всех тюркских народов.

Узбекистан в лице них, как выяснилось, больше склоняется к проекту воссоздания так называемого среднетюркского языка путем отбора слов по частоте их повторяемости во всех существующих тюркских языках. В общем — своего рода тюркского эсперанто. Что на практике представляется еще менее реальным, чем согласие всех тюркских народов на принятие турецкого языка в качестве общего им всем языка.

На том Курултае была принята рекомендация о создании общего тюркского языка. Дискуссии по этому вопросу все еще ведутся. Стороны большей частью продолжают стоять на своих прежних (то есть заявленных тогда в Баку) позициях. Консенсус не предвидится. Картина такова. Из представителей четырех крупнейших по численности населения независимых государств тюркского корня – имеются в виду Турция, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан — два (турки и азербайджанцы) большинством поддерживают идею принятия турецкого языка в качестве общего языка. Третьи (узбеки) предлагают в качестве альтернативы воссоздание общего языка под названием «orta turk» или «Ana turk». А вот то, какова же позиция четвертых, то есть наша казахская точка зрения, по этому вопросу, все еще не совсем ясно. Но, скорее всего, Казахстан так же, как и Узбекистан, не готов соглашаться на принятие турецкого языка в качестве общего тюркского языка.

К слову сказать, видный представитель близкородственного нам кыргызского народа, профессор К.Конкобаев на том форуме был среди тех, кто отстаивал необходимость принятия современного турецкого языка как языка общения между тюркскими народами.

То есть противоречий определенно хватает. И трудно себе представить возможности их преодоления. В контексте рассмотрения этого вопроса представляется немаловажным то, что Узбекистан и особенно Туркменистан, которые в историческом и культурном отношении к той же Турции и Азербайджану куда ближе Казахстана и Кыргызстана, пока не изъявляют ни малейшего желания соглашаться с выдвигаемым представителями Анкары и Баку предложением о том, что турецкий должен быть общим языком тюркоязычных стран.

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