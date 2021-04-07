Цой о вакцинации: Никто из нас не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все

Алматы. 7 апреля. КазТАГ – Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой посетил столичную поликлинику № 4 с целью проверки готовности медорганизации к проведению массовой вакцинации от коронавирусной инфекции прикрепленного населения, сообщает пресс-служба министерства.

«Министр напомнил, что ежегодно 7 апреля по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день здоровья. Девизом Всемирного Дня здоровья 2021 года является призыв «Построим более здоровый мир». Обращаясь к коллективу поликлиники, Цой отметил, что квалифицированные медицинские кадры и надежная система первичной медико-санитарной помощи являются ключевыми факторами для предоставления людям возможности получать услуги, когда и где бы они в них ни нуждались, обеспечивая шаговую доступность к медорганизациям по принципу «Доктор у дома», — говорится в сообщении в среду.

Отмечается, что он также призвал всех руководителей медицинских организаций предоставить населению доступ к качественным услугам здравоохранения, в том числе и вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, как в мире, так и в нашей стране, призываю население проявить солидарную ответственность за сохранение собственного здоровья и пройти вакцинацию в поликлиниках по месту прикрепления. Пусть призыв ВОЗ — «Защищать. Помогать. Объединять усилия» станет общим для всех нас», — сказал министр.

В настоящее время в период продолжающейся глобальной пандемии COVID-19, вакцинация остается важнейшим инструментом предотвращения новых заболеваний и смертей, а также борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как уточняется, в Казахстане с 1 февраля стартовала вакцинация населения против коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». При этом в стране используется несколько вакцин от разных производителей. На первом этапе вакцины получили медицинские работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, ПМСП, приемных покоев, санитарно-эпидемиологической службы в порядке 100 тыс. человек. Вторым этапом вакцинировались педагоги и сотрудники силовых структур.

«С апреля текущего года вакцинация от коронавирусной инфекции будет доступна для более широких слоев населения, студентов, населения старше 60 лет и пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящими на диспансерном учете в организациях ПМСП», — пишет пресс-служба.

Также сообщается, что во всех поликлиниках, семейно-врачебных амбулаториях республики организованы прививочные кабинеты с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм. Обучен и подготовлен персонал для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. Все медицинские работники ознакомлены с противопоказаниями и возможными побочными эффектами от вакцинации.

Вакцинации не подлежат люди с аллергическими заболеваниями в анамнезе, имеющие гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, беременные женщины и женщины в период грудного вскармливания, дети и подростки до 18 лет.

«Как вы знаете, в 2020 году от пандемии COVID-19 пострадали все страны, но наибольшим ударом она стала для социально-уязвимых слоев населения – пенсионеров, людей, с ограниченными возможностями, инвалидов детства, лиц пожилого возраста, самозанятых, работников малого и среднего бизнеса, сельского населения и другие. Эти группы населения более других подвержены риску заболевания, имеют меньше возможностей для получения качественной медицинской помощи и в наибольшей степени страдают от негативных последствий мер, принимаемых для сдерживания пандемии. Поэтому мы должны поддерживать здоровье для всех: никто из нас не будет в безопасности, пока в безопасности не будут все», — подчеркнул в ходе посещения поликлиники Цой.

2021 год объявлен Международным годом медико-санитарных и социальных работников. Таким решением ВОЗ призывает отдать должное их самоотверженности в борьбе с пандемией COVID-19.