Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ — Адель Рустемова. Британские и американские ученые выяснили, что каждый третий переболевший коронавирусом нового типа страдает от нервного или психического расстройства спустя шесть месяцев после заражения, исследование было опубликовано в научном журнале Lancet Psychiatry.

«Среди 236 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%», – пишет Lancet Psychiatry.

Отмечается, что в исследовании участвовало 236 тыс. пациентов, переболевших COVID-19. Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%).

Также встречались такие заболевания как ишемический инсульт, бессонница и деменция. При этом психические заболевания чаще находят у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации.

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