Почти 93 тыс. га сельхозземель арендуют иностранцы и кандасы — МСХ РК

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане сейчас 92,9 тыс. га сельхозземель арендуют иностранцы и кандасы, заявил министр сельского хозяйства (МСХ) РК Сапархан Омаров.

«На сегодня такие земли (арендуемые СП с иностранным участием и кандасами – КазТАГ) в Казахстане есть. В частности, 74,4 тыс. га сельхозземель находится у семи сельхозпредприятий в аренде. Помимо этого, два иностранных юридических лица арендуют 18,5 тыс. га сельхозземель», — сказал Омаров, отвечая на вопрос депутата Каратаева, на обсуждении проекта закона РК «О внесении изменений (…) по вопросам земельных отношений», на пленарном заседании мажилиса в среду.

По его словам, земли эти были получены до введения моратория. Срок аренды истекает с 2022 по 2025 годы.

«После истечения срока все эти земли будут возвращены государству, до 2025 года», — добавил Омаров.