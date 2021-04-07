Дополнительный пакет мер для поддержки бизнеса сформирован в Казахстане

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Премьер-министр РК Аскар Мамин провел заседание государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте РК.

«Во исполнение поручения главы государства сформирован дополнительный пакет мер по стимулированию деловой активности, который включает введение с 1 апреля по 1 июля 2021 года отсрочки на уплату всех налогов и платежей с фонда оплаты труда (118 ОКЭД), отсрочки на выплату банковских займов и микрокредитов субъектами МСБ в пострадавших отраслях (346 ОКЭД), а также приостановление мер принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности», — доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев и министр финансов Ерулан Жамаубаев на заседании в среду.

Как отмечается, принято решение о переносе реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных и электронных счетов фактуры на товары с 1 июля на 1 октября 2021 года. Период субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики (93 ОКЭД) будет продлен до 1 июля 2021 года.

Также, было отмечено, что с 2020 года в целях обеспечения восстановительной динамики в национальной экономике было принято несколько пакетов антикризисных мер, предусматривающих поддержку предпринимательского сектора, содействие занятости, раскрытие потенциала АПК, развитие жилищно-коммунальной, транспортной, социальной и торговой инфраструктуры, обеспечение ускоренной цифровизации. В марте на основе результатов опроса предпринимателей утвержден новый пакет из 24 мер по 4 направлениям: снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к финансированию, рынкам спроса и качественным человеческим ресурсам.

Премьер-министр в свою очередь, поручил до 12 апреля внести в правительство соответствующий пакет законодательных поправок по налоговому стимулированию бизнеса.

«Все законодательные инициативы должны быть реализованы до конца работы текущей сессии парламента», — сказал Мамин.