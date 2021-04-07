Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 8 апреля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«8 апреля в Акмолинской области местами ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«8-10 апреля в Жамбылской области местами ожидается туман. 10 апреля местами ожидается гроза. Днем 8, сутки 9-10 апреля местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. В Таразе днем 10 апреля ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«8 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«8-9 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«8 апреля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«8 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман. Ветер южный, юго-восточный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 8 апреля ночью и утром ожидаются туман», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«8 апреля в Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман. В Актобе 8 апреля ночью и утром ожидается туман», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.