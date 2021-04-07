Два новых комитета и Центр геральдических исследований появились в МКС Казахстана

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Два новых комитета и Центр геральдических исследований появились в министерстве культуры Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Образовать: 1) комитет по делам архивов и управления документацией министерства культуры и спорта Республики Казахстан; 2) комитет культуры министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 2. Создать республиканское государственное учреждение «Центр геральдических исследований» комитета по делам архивов и управления документацией министерства культуры и спорта Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства.

Комитет по делам архивов и управления документацией определен уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении учреждения.

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