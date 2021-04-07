Токаева пригласили посетить Иран с официальным визитом

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, сообщает пресс-служба Акорды.

«Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Между нашими странами прекрасные отношения как в сложные, так и в хорошие времена. Международная обстановка не повлияла на развитие нашего взаимного сотрудничества. Мы ценим этот факт. Используя эту возможность, передаю свои наилучшие пожелания Президенту Хасану Рухани», — сказал Токаев в ходе встречи в среду.

В свою очередь Джавад Зариф выразил признательность главе государства за гостеприимство, подчеркнув, что рад вновь вернуться в Нур-Султан.

Министр передал слова приветствия от президента Хасана Рухани и поздравления по случаю праздника Наурыз, а также подтвердил приглашение Хасана Рухани президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить с официальным визитом Иран в удобное для него время.

«Мы придаем важное значение развитию нашего сотрудничества с вашей страной. Казахстан является одним из близких для нас соседей в регионе и дружественных государств», — сказал Джавад Зариф.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.