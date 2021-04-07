Еспаева: Почему санврачи уверены, что после 22.00 КВИ «просыпается» и гуляет активнее?

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Постановления санитарных врачей противоречат здравому смыслу, считает депутат мажилиса Дания Еспаева.

«Вызывают многочисленные вопросы сами ограничения, вводимые санврачами. В каждом регионе вводятся свои ограничения, часто противоречащие здравому смыслу и делению на «зеленые», «желтые», «красные» зоны. Например, ограничения по времени работы общепита и магазинов вводятся где-то до 20.00, где-то до 23.00-24.00; причем – нередко в «красных» зонах какие-то объекты работают дольше, чем в «зеленых». Почему санврачи уверены, что в кафе риск заражения больше, чем в переполненном автобусе, или, что именно после 22.00 вирус вдруг «просыпается» и гуляет активнее, чем до 22.00? На какие статистические, научные доказательства уже больше года опираются такие решения?» — поинтересовалась Еспаева на заседании мажилиса в среду.

По ее мнению, с точки зрения здравого смысла, «гораздо важнее ограничить наполняемость закрытых помещений, чем время их работы; гораздо эффективнее требовать соблюдения дистанции, чем запрещать одни объекты и закрывать глаза на гулянки в других».

Она потребовала от министерства здравоохранения разработать единые санитарные требования для зон по степени распространения коронавируса, а также снять запреты по дням и времени работы объектов торговли, общепита и общественного транспорта, оставив только ограничения по масочному режиму и норме площади на посетителя (3-4 кв.м).