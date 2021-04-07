Прекратить штрафовать бизнес за посетителей без масок потребовала депутат мажилиса

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Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ — Прекратить штрафовать бизнес за нарушение масочного режима посетителями потребовала депутат мажилиса Дания Еспаева.

«Непонятно, когда бизнес штрафуют за нарушения масочного режима посетителями. По этой логике, продавщицы или официантки должны драться с мужиками, да ещё и не с одним. А тем временем, закон о защите прав потребителей запрещает бизнесу отказывать в обслуживании клиентов. И таких противоречий закону и здравому смыслу можно перечислить множество», — сказала Еспаева на заседании мажилиса в среду.

При этом она потребовала прекратить наказывать предпринимателей за нарушения клиентов и отказаться от применения ст. 425 КоАП к нарушениям масочного режима, перчаток и ковриков.

«Эти нарушения не являются предметом данной статьи и предусмотренных в ней гигантских штрафов», — подчеркнула она.

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