Главы МИД Казахстана и Ирана провели переговоры в Нур-Султане

Новости 22 0

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом, прибывшим в Нур-Султан с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Министры рассмотрели пути наращивания торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, главы внешнеполитических ведомств акцентировали внимание на необходимости координации совместной работы по вопросам развития региона Каспийского моря.

«Стороны также положительно оценили взаимодействия в рамках ООН, СВМДА, ОИС, ОЭС и других международных организациях, согласились продолжить работу в этом направлении», — пишет пресс-служба.

По итогам переговоров стороны подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел РК и ИРИ.

Рост спроса на нефть не ожидается Рост спроса на нефть не ожидается
2418

В этот же день Ирана будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Похожие материалы:

  1. Мамин провел переговоры с президентом ЕБРР
  2. Китай ведет переговоры по водоотделению лишь с Казахстаном – минэкологии РК
  3. Главы иностранных государств поздравили Токаева и казахстанцев с Наурызом
  4. Парламент Казахстана одобрил ратификацию договора с Болгарией о передаче осужденных
  5. Казахстан и Россия согласовали режим работы Ириклинского водохранилища