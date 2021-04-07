Главы МИД Казахстана и Ирана провели переговоры в Нур-Султане

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом, прибывшим в Нур-Султан с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Министры рассмотрели пути наращивания торгово-экономического сотрудничества», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, главы внешнеполитических ведомств акцентировали внимание на необходимости координации совместной работы по вопросам развития региона Каспийского моря.

«Стороны также положительно оценили взаимодействия в рамках ООН, СВМДА, ОИС, ОЭС и других международных организациях, согласились продолжить работу в этом направлении», — пишет пресс-служба.

По итогам переговоров стороны подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел РК и ИРИ.

В этот же день Ирана будет принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.