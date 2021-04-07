Увеличение детских пособий и срока их выплат нарушит финустойчивость ГФСС – Тугжанов

Нур-Султан. 7 апреля КазТАГ – Увеличение размеров детских пособий и срока их выплат нарушит финансовую устойчивость Государственного фонда социального страхования (ГФСС), считает вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов.

«Правительством неоднократно проводилась работа по анализу и выработке подходов по повышению размера пособия по уходу за ребенком и увеличению срока выплаты до двух лет, направленных на совершенствование мер поддержки матерей, осуществляющих уход за ребенком в первый год его жизни. Результаты проведенных работ показали, что на указанные цели ежегодно дополнительно потребуется свыше Т530,2 млрд (из государственного бюджета Т242,6 млрд, из ГФСС порядка Т287,6 млрд). При этом, применение данного сценария приведет к нарушению финансовой устойчивости ГФСС уже в 2024 году», — сообщил Тугжанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса от Народной партии.

По его словам, за последние 10 лет численность получателей государственных пособий семьям, имеющим детей, увеличилась на 528,6 тыс. человек.