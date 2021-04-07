Китай ведет переговоры по водоотделению лишь с Казахстаном – минэкологии РК

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – Китай ведет переговоры по водоотделению лишь с Казахстаном, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«Непонятно, почему Малик Бурлибаев в своих интервью говорит, что руководство совместной комиссии не прислушивается к мнению авторитетных экспертов. Китай в своей истории до сегодняшнего дня не заключил ни одного международного договора по вододелению ни с одной из 18 стран, с которыми имеет трансграничные водоемы. Однако акцентирую внимание на том, что переговоры по вододелению Китай ведет только с нашей страной», — сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов, комментируя заявление академика Малика Бурлибаева о том, что КНР не сотрудничает с Казахстаном в вопросах вододеления.

Замглавы МЭГПР напомнил, что в сентябре 2013 года в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан было принято решение начать с 2015 года разработку и согласование проекта соглашения о вододелении трансграничных рек.

«Эта работа ведется в рамках казахстанско-китайской совместной комиссии по использованию и охране трансграничных рек. Уже проведено 17 заседаний совместной комиссии. Работа по согласованию проекта соглашения по вододелению продолжается, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией. Надо отметить, что работа над проектом соглашения сложная и требует проведения научных исследований», — сказал вице-министр.

По его данным, в работе над документом задействован Институт географии и водной безопасности и эксперты высокого уровня.

«Высокая квалификация привлеченных экспертов позволила достичь определенных результатов. Так, уже согласовано 25% текста проекта соглашения», — сказал заместитель министра.

Он добавил, что за годы сотрудничества между Казахстаном и Китаем был реализован ряд совместных проектов, таких как строительство совместного объединенного гидроузла на реке Хоргос и реконструкция водораспределительного сооружения на реке Сумбе, которое обеспечивает распределение водных ресурсов этих рек в пропорции 50 на 50. Также имеется договоренность по строительству совместного водораспределительного сооружения на реке Улкен Уласты. В настоящее время сторонами изучается гидрологический режим данной реки.

«Мы будем продолжать добрососедские и равноправные отношения между нашими странами по водным вопросам», — сказал Кожаниязов.