Низким уровнем зарплат казахстанских ученых возмущены в мажилисе

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ – В Казахстане заработная плата доктора наук составляет Т166,6 тыс., бакалавра – Т75,6 тыс., возмутилась депутат мажилиса Айжан Скакова.

«Заработная плата научных работников начисляется согласно постановлению правительства Республики Казахстан «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» №1193 от 31 декабря 2015 года, где в зависимости от стажа, в среднем заработная плата доктора наук составляет Т166,6 тыс., научного сотрудника – Т93,9 тыс., лаборанта/докторанта – Т84 тыс., магистра – Т77,3 тыс., бакалавра – Т75,6 тыс. Для сравнения, средняя зарплата по Казахстану за 2020 год составила Т209,8 тыс.», — сказала Скакова на заседании мажилиса в среду.

Она отметила, что в сложившейся ситуации ученые пытаются выживать за счет грантов.

«В этих условиях важной частью заработной платы ученого служит грант, если таковой имеется и не сокращен в расходах. Но зачастую руководитель гранта ограничивает себя в оплате труда, чтобы сохранить научную группу и выполнить исследование. Также, как и базовое финансирование, грантовое финансирование не покрывает покупку оборудования для исследовательских целей. Отдельных конкурсов и выделенных финансовых средств в целях его приобретения крайне недостаточно. Таким образом, сегодня ученый имеет низкую зарплату, зависит от наличия гранта, не уверен в завтрашнем дне. При этом требования к ученым непомерно растут с каждым годом. От них все время требуют повышения наукометрических показателей», — подчеркнула депутат.

Кроме того, Скакова обратила внимание на то, что в Казахстане в 2019 году достигнут исторический минимум по уровню затрат на научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки (НИОКР) – 0,12% к ВВП. Финансирование из республиканского бюджета на исследования сократилось с Т40,7 млрд в 2015 году до Т36,7 млрд в 2019 году, то есть на 9,8%.

В связи с этим Скакова предложила определить развитие отечественной науки как приоритетную стратегическую задачу и необходимое условие развития Казахстана до уровня стран ОЭСР, с поэтапным увеличением финансирования науки до 0,5-1-1,5-2%. Также совместно с научным сообществом предложено разработать новую организационную модель науки, как отрасли с эффективной системой управления и финансирования. Кроме того, парламентарий предложила пересмотреть систему механизма базового и грантового финансирования научных организаций, существенно, минимум в два раза увеличить оплаты труда научных работников и установить гарантированную базовую заработную им плату, а также предусмотреть социальное стимулирование молодых ученых.