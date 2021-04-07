МЦРИАП РК получило право устанавливать цены на услуги госкорпорации в сфере ОСМС

Нур-Султан. 6 апреля. КазТАГ – Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана получило право устанавливать цены на услуги государственной корпорации «Правительство для граждан» в сфере обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

«В положении о министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (…) : в пункте 16: в подпункте 1): после абзаца 190-го дополнить абзацем следующего содержания: «установление по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения и антимонопольным органом цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые государственной корпорацией «Правительство для граждан» в сфере ОСМС», — говорится в постановлении правительства.

Документ был подписан 30 марта, однако сроком введения его в действие указано 1 января 2021 года.