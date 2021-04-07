На вакцинацию Казахстан потратит не Т50, а Т130 млрд – СМИ

Нур-Султан. 7 апреля. КазТАГ — Заявленных правительством Т50 млрд не хватит для закупки вакцины от COVID-19, подсчитал журналист Михаил Козачков.

«Пытаюсь разобраться, в какую сумму нашей стране обойдется вакцинация населения от ковида. Изначально, судя по этой бумажке, правительство выделило чуть более Т50 млрд на закуп разных вакцин, там на второй бумажке еще разбивка по регионам. По факту удалось договориться о поставке лишь российского «Спутника» по цене 26 долларов за два укола. Вчера на заседании правительства прозвучало, что привьют 10 млн казахстанцев. Если это будет только «Спутник», то тогда 50 млрд не хватит. 26 умножить на 10 миллионов и на 430 — получается свыше Т111 млрд», — написал он на своем Telegram-канале в среду.

По словам Козачкова, также нельзя забывать и о расходах на разработку казахстанской вакцины. При этом ее перспективы, по его мнению, «туманны и не факт, что она когда-нибудь появится на прилавках».

«Итого на вакцинирование мы потратим вместо 50 запланированных млрд 120-130 млрд. Особенно приятными на вкус эти цифры становятся на фоне вчерашнего заявления президента Украины. Владимир Зеленский объявил, что договорился о поставке 10 млн вакцин Pfizer, правда, без цены», — заключил журналист.